Как прошло DLT fashion show

В ДЛТ состоялся ежесезонный смотр коллекций текущего сезона, проходивший в этот раз под креативным руководством Натальи Гольденберг. Коллекции Celine, Calvin Klein, Balenciaga и других ведущих брендов демонстрировали не только звездные модели Дарья Малыгина и Юлия Трухина, но и звездные дети, в числе которых была дочь Натальи Миша Оганезова. Петербургская публика, конечно, вздыхала по сложносочиненным лукам Даниила Берга, к которым привыкла за предыдущие годы, но брутальная сдержанность нового стиля им тоже пришлась по вкусу. Во всяком случае, практикующий гипноз модник Антон Матюхин обещал скупить тридцать процентов из показанного в этот вечер. Другие же гости, среди которых были главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, стилист Роман Ратников, фотограф Евгения Мурашова, успели присмотреть для себя образы на грядущую вечеринку Best Dressed.

Фото: Виталий Коликов, Михаил Вильчук