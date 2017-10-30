Дизайнер Вика Газинская лично приехала в Петербург, чтобы представить свою новую коллекцию. Любимица стрит-стайл фотографов, покорившая весь модный мир от Шанхая до Нью-Йорка, собрала друзей и клиентов на транк-шоу в concept store nevsky 152. Примерить вещи сезона весна-лето 2018 пришли Кира Турчак, Владислава Смекалова, Ирина Авербах и другие светские гостьи.

Фото: пресс-служба Babochka