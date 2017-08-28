26 августа в ДЛТ состоялся традиционный праздник «Скоро в школу», темой которого стал мир диких животных. Детский этаж магазина превратились с настоящие джунги, где гостей ждала эстафета «Дикий забег», театр теней своими руками, мастер-классы художественной анимации и трафаретной росписи, интерактивные конкурсы, игры и угощения. Пока дети провожали лето, взрослые увлекались выбором школьной формы к новому учебному сезону, лукбук которой ДЛТ и ЦУМ представил накануне. Среди гостей — рестораторы Алексей Тэн и Кристина Васильева, PR-гуру Яна Зяблина, представитель фонда «Дети-бабочки» в Санкт-Петербурге Кристина Шкляр и другие.

Фотографы: Михаил Вильчук, Дмитрий Колесов, Виталий Коликов