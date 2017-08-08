Андеграундый клуб Stackenschneider отпраздновал свой четвертый День рождения. Масштабная вечеринка под звуки техно и хауса развернулась на танцполе и террасе клуба. Праздник растянулся на два дня, и, как полагается главной площадке электронной музыки, танцы не останавливались ни на минуту. Заведение поддерживает творчество российских музыкантов, поэтому разжигать толпу были приглашены местные артисты. В праздничном лайн-апе было заявлено двадцать восемь резидентов клуба, самые известные среди которых Inga Mauer, Youkovskiy, Shutta.

Фото: Елизавета Медунецкая