Friendly Family в Скотном дворе

В «Скотном дворе» состоялась вечеринка Friendly Family, известная своим шумным нравом. Диджеи Женя Литвяк, Владимир Бословяк и Сергей Смирнов заставили плясать практически всех собравшихся — а те, кто постеснялся выходить на танцпол, уходили на веранду, где отбивая ритм ногой, потягивали коктейли и общались с гостями бара, среди которых были главный модник города Оскар Ренкель, стилист Анастасия Кандрашина, журналист Екатерина Баранова и многие другие.

Фото: Юрий Дормидошин