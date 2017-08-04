Писатель Владимир Торин привез в Петербург свою новую книгу «Тантамареска»

Первый роман Владимира Торина «Амальгама» принес автору литературную премию имени Валентина Пикуля, а теперь вышло его продолжение – книга «Тантамареска». Писатель лично приехал в Петербург, чтобы представить публике свое новое творение. Познакомиться с книгой, претендующей стать бестселлером, в этот вечер пришли актер Анвар Либабов, писатель Антон Чиж, «миссис Россия-2015» Екатерина Кирмель, финалистки конкурса «миссис-Россия 2016» Валерия Гранкина и Лариса Шурыкина и многие другие.

Фото: Илья Смирнов