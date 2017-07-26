Премьера фильма «Теснота» Кантемира Балагова

Режиссер Кантемир Балагов, ученик Александра Сокурова, представил в Петербурге свой фильм «Теснота» о жизни еврейской семьи на Кавказе в девяностые годы (интервью с режиссером читайте здесь). Премьера состоялась в кинотеатре «Родина», на которую пришла вся городская интеллигенция, в том числе художник Андрей Белле, диджей и дизайнер Леля Нордик, музыкант Максим Копытов и многие другие. После кинопросмотра гости смогли обсудить ленту с ее создателями, встреча с которыми состоялась на афтепати в ресторане «Рубинштейн» сразу после окончания сеанса.

Фото: Михаил Вильчук, Дмитрий Колесов