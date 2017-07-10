Фестиваль Stereoleto в этом году собрал ценителей самой разной музыки: от поклонников местной Ланы Дель Рей, как окрестили в этот уикенд певицу Луну, до адептов хип-хоп культуры. Последнюю представляла группа "Грибы", которой не только удалось довести собравшихся до неистовых танцев, но и массово посадить всех на корточки. Среди тех, кто отчаянно скандировал с толпой "бери грибы" был и сам организатор фестиваля Илья Бортнюк, а также музыкант Федор Крылов, дизайнер Лиза Одиноких, промоутер Дмитрий Эстрин и многие другие.

Фото: Илья Круглянский