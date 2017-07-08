Meet & Greet в рамках фестиваля Stereoleto

Генеральный продюсер Stereoleto Илья Бортнюк рассказал собравшимся во флагманском бутике IQOS о том, как зарождался фестиваль, и о том, как быстро меняется музыкальная мода. Главным же событием вечера стало выступление нью-вейв группы Pompeya, участники которой своим идейным вдохновением называют музыку диско 70-х, поп-музыку 80-х и инди 90-х. В рамках часового выступления группа исполнила свои самые популярные треки, среди которых «90», «Power», «Slow» и «Nobody’s Truth».

Фото: Михаил Вильчук