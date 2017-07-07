Июльский диалог в «Доме со львами» дал шанс интеллектуальной публике принять участие в дискуссии между ректором Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николаем Цискаридзе и журналистом Николаем Усковым. Последний в этот вечер выступил в роли интервьюера, помогая Николаю Цискаридзе раскрыть самые интересные факты своей биографии. Гости, среди которых были издатель Борис Пиотровский, дизайнер Алексей Шаленый, управляющая бутиком Dior Шорена Джинали и многие другие, узнали не только подробности закулисных интриг, но и то, как можно попасть на сцену Большого театра и почему "Нет музыки печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете".

Фото: Илья Круглянский