Дизайнер Максим Лангуев открыл новую "Атмосферу" на Петроградской стороне аккурат накануне международного дня обожания пиона. Так что гости, среди которых была владелица бутика DayNight Даля Гордович, модельер Лилия Киселенко, галерист Марина Гисич и многие другие могли отметить сразу два праздника, благо цветов в студии было предостаточно и никто не ушел без букета. Весь вечер собравшиеся танцевали под треки Саши Виталити, преуспела в этом деле певица Татьяна Буланова, неистово кружившаяся под песни Димы Билана.

Фото: Илья Смирнов