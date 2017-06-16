Презентация коллекции Masters в Louis Vuitton

В бутике Louis Vuitton состоялся коктейль по случаю выхода коллекции, созданной в коллаборации с художником Джеффом Кунсом. За веселье в этот вечер отвечал хаус-лихач Марк Щедрин, под треки которого прошло мероприятие. Гости не только знакомились с сумками, декорированными репродукциями легендарных полотен типа «Завтрак на траве» Мане, «Водяные лилии» Моне или «Поцелуй» Климта, но и пробовали себя в качестве живописцев — для этого заранее были приготовлены мольберты и краски.