Показ коллекции весна-лето 2017 легендарного французского бренда женского белья и купальников Eres прошел в бальном зале «Монферран» отеля Four Seasons. Гостями фэшн-шоу стали блогеры Таша Алакоз и Майя Забошта, дизайнер Лиза Одиноких, художник Покрас Лампас, издатель Борис Пиотровский, историк моды Мэган Виртанен и многие другие. Перед показом для гостей свои новые хиты исполняла певица Эми Питерс.

Показ состоял из двух частей: коллекции купальников и нижнего белья. На подиуме продемонстрировали лаконичные купальники ярких цветов, слитного и раздельного фасонов, комбинезоны для пляжа с игривыми поясами и уютную одежду для дома: пижамы, комбинации и халаты пастельных оттенков. Кульминацией показа стали бельевые новинки Eres: прозрачные комплекты из деликатного кружева, минималистичные бра и модели с завышенной талией.

Коллекция женского белья весна-лето 2017 вдохновлена образом деликатной и ухоженной женщины, музы с полотен Элизабет Луизы Виже-Лебрён. Она попеременно облачается в кружева с воздушными геометрическими и цветочными мотивами, которые ложатся на кожу как полупрозрачная вуаль; ощущает мягкость хлопка линии Love Story, ее окутывает уют стеганного жаккардового материала и кашемирового трикотажа новой коллекции домашней одежды Eres.

Бутик Eres в Петербурге открылся на Невском проспекте, 154 и стал пятым по счету в России. Четыре других расположены в Москве — в ГУМе, в галерее «Времена года», в Крокус Сити Молле и в ЦУМе. Площадь нового магазина — 76 кв м, там представлены белье и купальники из новой коллекции весна-лето 2017.

Фото: Михаил Вильчук, Дмитрий Колесов