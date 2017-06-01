Public-talk с Николаем Усковым и Александром Раппопортом

Накануне ПМЭФ-2017 БКС Ультима Private banking провел public-talk с главным редактором журнала «Форбс» Николаем Усковым и ресторатором Александром Раппопортом в Клубном доме «Особняк Кушелева-Безбородко». Речь шла, конечно же, о еде и новых проектах Александра, который только что открыл в Петербурге сезонный проект «Китайская грамота». Николай весь вечер расспрашивал любимого ресторатора столичной элиты о мясе и овощах, а тот в конце концов признался, что больше всех блюд на свете предпочитает том-ям, и рекомендовал всем фуди обратить внимание на кейл-салат, который триумфально ворвался в тренды в этом сезоне.

Фото: Михаил Вильчук