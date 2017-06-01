Гала-концерт в поддержку ранней диагностики рака кожи в Михайловском театре при поддержке биотехнологической компании Biocad, собрал не только ведущих экономистов страны, но и театральную публику. На выступление Николай Цискаридзе, Марата Шемиунова и Эллы Перссон пришли посмотреть президент PMI Евгений Финкельштейн с супругой Марией, комиссар павильона России на Венецианской биеннале Семен Михайловский, бизнесмен Михаил Зингаревич с супругой Татьяной и многие другие. Концерт стал первым мероприятием Года борьбы против меланомы, целью которого является повышение осведомленности населения и врачей о методах ее профилактики и лечения. После гала-шоу собравшиеся были приглашены на вечеринку во дворике театра, где гостей развлекала группа "Ялла" в компании певицы Алики Смеховой.

Фото: Илья Круглянский