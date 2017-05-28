Открытие летней террасы отеля «Кемпински Мойка 22»

Открытие летней террасы отеля «Кемпински Мойка 22» прошло накануне вернисажа выставки «Ансельм Кифер — Велимиру Хлебникову», которая будет проходить этим летом в Государственном Эрмитаже. На девятом этаже отеля в этот вечер обсудить главный блокбастер от искусства этого сезона и немецкого мастера, который уже стал классиком, собрали куратор выставки Дмитрий Озерков, бизнесмен Алексей Безобразов, замдиректора Исаакиевского собора Ирада Вовненко, советник генерального директора Эрмитажа Николас Ильин, искусствовед Ксения Малич и многие другие.

Фото: Виталий Коликов

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