Концерт группировки «Ленинград» в День города

В День города группировка «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым устроила грандиозный концерт c перфомансом в Манеже кадетского корпуса, на который журнал «Собака.ru» совместно с брендом IQOS, открывшем накануне свой первый бутик в Петербурге, приглашали друзей, партнеров и пользователей инновационного девайса. Выступлению группировки предшествовал драйвовый DJ-сет от главного редактора журнала Яны Милорадовской и директора отдела «Мода» Ксении Гощицкой.

Сюрпризом для гостей и пользователей инновационной системы IQOS стало уникальное аудиовизуальное шоу с участием голограммы Сергея Шнурова под аккомпанемент пианиста-виртуоза Николы Мельникова. Кульминация вечера и празднование дня рождения Санкт-Петербурга прошли под живой концерт «Ленинграда», на котором собрался весь свет двух столиц. «Экспонат», «В Питере - пить» и «Экстаз» вывели из равновесия и заставили неистово танцевать журналиста Алену Долецкую, издателя Бориса Пиотровского, актрису Лукерью Ильяшенко, бизнесмена Михаила Баженова, дизайнера Юрия Питенина, блогера Ташу Алакоз, музыканта Федора Крылова и многих других.