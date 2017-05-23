Открытие выставки BunnyFish

В Музее сновидений Зигмунда Фрейда открылась выставка китайской художницы Тси Тсиао, героем которой стал то ли кролик, то ли виденье BunnyFish. Разобраться в том, рыба это или зверь, пришли художник Сергей Бугаев-Африка, номинант премии "ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга" Андрей Люблинский, философ и психоаналитик Виктор Мазин и многие другие. Сюрпризом для собравшихся стало появление специального гостя из Парижа дизайнера Иракли Насидзе, который вместе с нашим светским редактором и по совместительству куратором выставки Сашей Карповой, работал над оформлением экспозиции. Весь вечер гости, среди которых были представители гуманитарных и естественных наук, пытались придумать русское имя герою рисунков, и в результате мнения сошлись на "Кролике-амфибии".

Фото: Дмитрий Колесов

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