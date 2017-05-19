Legal Street в рамках Юридического форума

Уже традиционно для Юридического форума улицу Рубинштейна на один вечер отдали юристам: они могли свободно курсировать между барами и ресторанами, потому что проезжую часть власти города превратили в пешеходную зону. Мы тоже совершили променад по так называемой Legal Street в компании одних из самых могущественных людей страны, среди которых Министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов, Первый Вице-Президент АО "Газпромбанк" Елена Борисенко, заместитель Министра юстиции Российской Федерации Юрий Любимов и многие другие. За одну прогулку всем нам удалось посетить концерт группы «Агаты Кристи», потанцевать под «Я - то, что надо» на специальном концерте Валерия Сюткина, услышать пару остроумных историей Александра Цыпкина и получить предупреждение опасаться пьяных философов и трезвых цивилистов. Александр, мы учтем!

Фото: Александр Попов