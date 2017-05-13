Ника Белоцерковская, Ксения Собчак, Семен Михайловский и другие на биеннале в Венеции

Светская жизнь в Петербурге, похоже, встала на паузу, потому что ее главные действующие лица сбежали в Венецию на открытие биеннале современного искусства. Неудивительно, ведь куратором и комиссаром павильона России в этот раз стал ректор Российской академии художеств Семен Михайловский, так что оценить его работу отправились даже те, кто профессионально далек от современного искусства. Но проекты художника Гриши Брускина (интервью с художником читайте тут), Recycle Group и Саши Пироговой, представленные в павильоне, — это не единственное, на что отправились посмотреть Ника и Борис Белоцерковские, Ксения Собчак, а также номинанты нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кристина Березовская, Дмитрий Озерков другие. Также нельзя было пропустить презентацию нового проекта Дэмиена Херста, прием в Фонде Гугенхайма, открытие V-A-C Foundation и выставки петербургских художников Виталия Пушницкого и Татьяны Ахметгалиевой — все это в нашей подборке Инстаграм-кадров.