Открытие выставки Маноло Бланика

Маноло Бланик лично приехал в Петербург, чтобы открыть выставку туфель, созданных им за 45 лет своей карьеры. На вернисаже в Главном Штабе дизайнер появился в красном костюме с Георгиевской ленточкой на лацкане пиджака, а в качестве приветствия произнес на русском языке такую фразу: "Я вырос под влиянием великой русской культуры". После торжественного перерезания ленточки, Маноло Бланик и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в окружении гостей, среди которых были дизайнер Татьяна Котегова, художник Ирена Куксенайте, певица Эми Питерс, первыми совершили прогулку по экспозиции.

Фото: Михаил Вильчук