Благотворительный вечер «Слышишь?»

Русский музей и сеть ресторанов "Две палочки" объединились для проекта "Слышишь?", чтобы собрать деньги для создания мобильного приложения, которое позволит слабослышащим людям вникнуть в недоступные им сейчас тонкости экспозиции Русского музея. Гости благотворительного вечера, среди которых были фэшн-продюсер Галя Голованова, почетный модник города Оскар Ренкель, музыкант Валерий Шафиров и многие другие, впервые увидели номер на жестовом языке из мюзикла «Оскар и розовая дама». В финале вечера перед ними выступила участница проекта «Голос 5» Катя Ковская, которая исполнила несколько песен в дуэте с глухонемой артисткой Натальей Переходкиной.

Фото: Михаил Вильчук