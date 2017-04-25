Хатуля Авсаджанашвили, Юлия Матвиенко и другие на предпремьере спектакля «Аудиенция»

На предпремьерный показ спектакля «Аудиенция» с великой актрисой Инной Чуриковой в роли английской королевы Елизаветы II, состоявшийся вчера в Театре Наций, собралась не только вся светская Москва.

  • Инна Чурикова в роли английской королевы Елизаветы II, спектакль «Аудиенция»

В столицу высадился мощный петербургский десант ценителей прекрасного, в числе которых оказались владелица империи Babochka Хатуля Авсаджанашвили, дизайнер Юлия Матвиенко со своей подругой Кирой Турчак и многие другие.

  • Юлия Матвиенко

  • Хатуля Авсаджанашвили

  • Людмила Нарусова

  • Алена Ахмадуллина, Екатерина Гринчевская

  • Екатерина Земцова

  • Яна Расковалова

  • Стелла Кесаева

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  • Автор: andrey
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