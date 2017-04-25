На предпремьерный показ спектакля «Аудиенция» с великой актрисой Инной Чуриковой в роли английской королевы Елизаветы II, состоявшийся вчера в Театре Наций, собралась не только вся светская Москва.
Хатуля Авсаджанашвили, Юлия Матвиенко и другие на предпремьере спектакля «Аудиенция»
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Инна Чурикова в роли английской королевы Елизаветы II, спектакль «Аудиенция»
В столицу высадился мощный петербургский десант ценителей прекрасного, в числе которых оказались владелица империи Babochka Хатуля Авсаджанашвили, дизайнер Юлия Матвиенко со своей подругой Кирой Турчак и многие другие.
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Юлия Матвиенко
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Хатуля Авсаджанашвили
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Людмила Нарусова
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Алена Ахмадуллина, Екатерина Гринчевская
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Екатерина Земцова
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Яна Расковалова
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Стелла Кесаева
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