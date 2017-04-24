Новый эпизод серии OFF – вечеринка Rooms – с размахом открыла второй этаж Artplay. Действие развернулось в лабиринте из музыкальных сцен, зон отдыха, художественных пространств и инсталляций. Это было как перпетуум мобиле: вечное движение между танцполами и арт-локациями не останавливалось ни на минуту до самого утра (самых стойких еще и ждало продолжение в Stackenschneider). В дополнение к музыке и декорациям, будь то мрачные рисунки под стать голландскому лейблу Creme Organization и его резидентам, розовый неон и фламинго в поддержку лайва Soichi Terada или back-to-back сет Luca Lozano и DJ Normal 4, удобные диваны по всему маршруту, вид на стеклянный купол ЦКБМ и ночную Охту из панорамных окон.

Фото: Илья Смирнов