Торжественный прием, посвященный выставке Константина Сомова, которую за первые четыре недели экспонирования посетили более 7000 человек, прошел при поддержке аукционного дома Sotheby's. Для коллекционеров, предоставивших работы художника для экспозиции, директоров музеев, представителей компаний-партнёров и других почётных гостей был устроен специальный просмотр выставки в KGallery и торжественный ужин в Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства.

Среди гостей были отмечены ректор Академии художеств Семён Михайловский, заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский, генеральный директор Sotheby's в России Ирина Степанова, директор ЦВЗ Манеж Павел Пригара, совладелец группы «ИЛИМ» Захар Смушкин, дизайнер Юлия Матвиенко, художник Анатолий Белкин и многие другие.

Фото: Михаил Вильчук