Показ Елены Бадмаевой в Центральном Доме Журналиста

Дизайнер Елена Бадмаева показала свою новую коллекцию в только что открывшемся после реставрации Центральном Доме Журналиста. В преддверии шоу гости могли осмотреть старинные интерьеры особняка первой половины XIX века и пообщаться в непринужденной обстановке. За режиссуру показа в этот раз отвечала Галина Голованова, которая в лучших традициях европейских фэшн-шоу пустила моделей "гулять" по пяти парадным залам дворца.

Фото: Михаил Вильчук