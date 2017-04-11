Концерт «За неделю до Воскресения» в Исаакиевском соборе

Светская публика получила еще одну возможность собраться в Исаакиевском соборе на концерте духовной музыки "За неделю до Воскресения". В одном из красивейших храмов мира гости, среди которых были актер Андрей Носков, ювелир Петр Аксенов, актриса Анастасия Мельникова и многие другие, слушали выступление солистки Михайловского театра Виктории Войтенковой, хора мальчиков Хорового училища им. М.И.Глинки и концертного хора Санкт-Петербурга. После окончания концерта все собрались в гостинице «Астория» для участия в благотворительном аукционе.

Фото: Михаил Вильчук