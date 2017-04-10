Показ Pirosmani на заводе "Арсенал"

Первым мероприятием в павильонах старинного завода "Арсенал" стал показ коллекции Karmic Icon марки Pirosmani. Присмотреть вещи, созданные Женей Малыгиной к следующему осенне-зимнему сезону, пришли дизайнер Санан Гасанов, актриса Полина Сидихина, директор Helsinki Fashion Week Эвелин Морадзадех и многие другие. После окончания фэшн-шоу, в котором ходили бессменные Даша Малыгина и Саша Паника, гости переместились на танцпол, а за диджейским пульт встал Влад Кацура, которого чуть позже там сменила Алиса Шаврова.

Фото: Михаил Вильчук