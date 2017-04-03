Даниил Гранин, Ольга Свиблова и Николай Цискаридзе на открытии выставки Сальвадора Дали в Музее Фаберже

В Музее Фаберже прошло открытие выставки «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик». Гостям, среди которых были Даниил Гранин, Николай Цискаридзе, Ольга Свиблова, Кристофер Форбс и Матильда Шнурова были представлены работы позднего периода испанского художника, показывающие его тесную связь с искусством итальянского ренессанса. Поприветствовать аудиторию приехали Виктор Вексельберг и Георгий Полтавченко, подчеркнувший особую миссию нашей соотечественницы Гала в становлении личности художника.

Фото: Илья Круглянский

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  • Автор: andrey
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