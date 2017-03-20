Показ новой коллекции WHITE by Parfionova в Академии Художеств

В день рождения Татьяны Парфеновой и накануне открытия ретроспективной выставки работ дизайнера в Тициановском зале Академии Художеств Модный Дом представил новую коллекцию линии WHITE by Parfionova. Гости трех торжеств — от владелицы галереи дизайна/bulthaup Лины Перловой и вице-президента компании «Адамант» Михаила Баженова до автора Instagram-аккаунта Эрмитажа фотографа Юрия Молодковца и учредителя международного фестиваля Sergey Kurekhin Анастасии Курехиной — поздравляли лично встречавшую их Татьяну Парфенову, а после стремились занять в зале места с наилучшим обзором, чтобы внимательнее разглядеть коллекцию «Семнадцать»: платья в стиле металлик, наряды пастельных оттенков и накидки с радужными принтами.

Фото: Илья Плюснин