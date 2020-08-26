Вечеринка Undressme на теплоходе

Основательница бутика премиального нижнего белья Undressme Ксения Игнатьева пригласила единомышленников на круиз-вечеринку Undressme Art Perfomance. Узнав, что в программе выступление поэтессы Марины Кацубы в декорациях города, гости буквально взяли судно на абордаж. Директор M16 Group Екатерина Малафеева, фотограф Валентин Блох, солистка группы IOWA Катя Иванчикова прошли путь от печали до радости, слушая лирическую поэзию Марины, а затем любовались величественной архитектурой Петербурга под erotic vibes от DJ VTLTY.