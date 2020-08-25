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Валерий Гергиев и другие гости фортепианного вечера «Пианиссимо» в Репино

Фортепианный вечер «Пианиссимо», облюбовавший залы Нового Эрмитажа, впервые прошел в репинском филиале Мариинского театра. На этот раз перед поклонниками салонного музицирования выступил Симон Бюрки — 20-летний швейцарец, переехавший в Москву ради занятий у заслуженного учителя РФ Фариды Нуризаде.

Услышать баллады и ноктюрны Фридерика Шопена и «Пештский Карнавал» Ференца Листа пришли худрук Мариинского театра Валерий Гергиев с сыном Абисалом, основательница школы Masters Полина Бондарева, прима-балерина Балета Бориса Эйфмана Нина Змиевец и другие.

  • Евгения Букато, Константин Чубаров

  • Юлия Хельд

  • Юля Филиппова, Кирилл Шелепов

  • Мария Ефимова, Елена Ефимова

  • Симон Бюрки

  • Алиса Шахматова

  • Екатерина Дунаевская^ Дина Боровская-Бродская

Фото: Денис Денисов

Leontiy Kasatkin,
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