Манеж показывает выставку «Немосква не за горами» — один из этапов работы платформы NEMOSKVA, исследующей художников и кураторов из регионов нашей страны. Семь кураторов из Екатеринбурга, Иркутска и Красноярска собрали работы 80 авторов со всей России: от уже известных петербургской публике группы «Север 7» или Аси Маракулиной до ньюкамеров, которые ранее никогда не принимали участие в крупных выставочных историях.
Ужин в Bio My Bio накануне открытия выставки «Немосква не за горами»
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Алиса Прудникова
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Марина Лошак
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Кира Тайманова, Антонио Джеуза
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Вера Рейхет, Анастасия Ломоносова
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Александр Бланарь
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Накануне вернисажа часть команды «Немосквы» и Манежа собралась в новом ресторане Матильды Шнуровой Bio My Bio. Открыла ужин инициатор платформы и комиссар Уральской индустриальной биеннале Алиса Прудникова: «Выставка очень много говорит о том, как меняется потенциальность и реальность. И чем больше будет реальных историй о таком разном, сложном и неоднозначном российском искусстве, тем раньше перестанет существовать деление на Москву-Немоскву». Аплодисментами поддержали ее слова все собравшиеся, среди которых были директор Государственного музея им. А. С. Пушкина Марина Лошак, руководитель ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара и главный куратор NEMOSKVA Антонио Джеуза.
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Павел Пригара, Марина Лошак, Алиса Прудникова
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Владимир Княгинин
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Леонтий Касаткин, Александра Генералова
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Фото: Денис Денисов, Михаил Вильчук
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