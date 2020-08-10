Ужин в Bio My Bio накануне открытия выставки «Немосква не за горами»

Накануне вернисажа часть команды «Немосквы» и Манежа собралась в новом ресторане Матильды Шнуровой Bio My Bio. Открыла ужин инициатор платформы и комиссар Уральской индустриальной биеннале Алиса Прудникова: «Выставка очень много говорит о том, как меняется потенциальность и реальность. И чем больше будет реальных историй о таком разном, сложном и неоднозначном российском искусстве, тем раньше перестанет существовать деление на Москву-Немоскву». Аплодисментами поддержали ее слова все собравшиеся, среди которых были директор Государственного музея им. А. С. Пушкина Марина Лошак, руководитель ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара и главный куратор NEMOSKVA Антонио Джеуза.