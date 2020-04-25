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Как прошла мировая онлайн-премьера фильма «ДАУ. Нора мама»

«Первый кинопроект  про изоляцию, снятый в изоляции, для людей, сидящих в изоляции», — так описывает созданную Вселенную режиссер Илья Хржановский. И светский прием в честь премьеры «Нора мама» прошел в соответствующем формате антиутопичной zoom-вечеринки.

Открывал вечер расстроенный отменой Берлинского кинофестиваля Илья Хржановский. Он заверил собравшихся: онлайн-среда идеальна для жизни подобного антропологического арт-эксперимента.  А после преамбулы, гости получили доступ к фильму на Dau.com.

Позже продюсер Нателла Крапивина, блогеры Мурад и Наталья Османн, куратор Ольга Свиблова и другие вновь встретились, чтобы устроить допрос режиссеру. Бизнесмен Ян Яновский интересовался главной героиней Норой и ее материнским чувством, соосновательница телеграм-канала «Антиглянец» Татьяна Столяр выясняла, откуда в Советском Союзе лабрадор, а продюсер Яна Рудковская нашла ленту мрачной.

А чтобы напомнить о блеске светских приемов, фотограф Ярославна Чернова сняла гостей с помощью FaceTime.

  • Татьяна Столяр

  • Юлия Прудько

  • Евгения Милова

  • Гор Нахапетян

  • Юлия Скворцова

  • Софья Троценко

  • Жан-Мишель Щербак

  • Дарья Лисиченко, Станислав Лисиченко

Leontiy Kasatkin,
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