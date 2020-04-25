Как прошла мировая онлайн-премьера фильма «ДАУ. Нора мама»

«Первый кинопроект про изоляцию, снятый в изоляции, для людей, сидящих в изоляции», — так описывает созданную Вселенную режиссер Илья Хржановский. И светский прием в честь премьеры «Нора мама» прошел в соответствующем формате антиутопичной zoom-вечеринки.

Открывал вечер расстроенный отменой Берлинского кинофестиваля Илья Хржановский. Он заверил собравшихся: онлайн-среда идеальна для жизни подобного антропологического арт-эксперимента. А после преамбулы, гости получили доступ к фильму на Dau.com.