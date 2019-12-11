Гости 5-летия благотворительного проекта «3,14»

Соревнование в этот раз действительно случилось, только не в количестве забитых голов — внутри инсталляции состоялся ужин и благотворительный аукцион. На воротах его ведущие — писательница Ирина Оганова и издатель Борис Пиотровский — представляли 10 лотов: Стелла Иванова стала обладательницей сумки из лимитированной коллекции Lady Dior Art, Юлия Воронова предложила самую высокую цену за поездку на показ George Hobeika в Париж, а Виктория Портфолио купила индивидуальный пошив костюма, определившись с подарком мужу на Новый год.

Собрав несколько миллионов рублей, филантропы продолжили желать проекту бесконечных побед, как и заложено в его названии!