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Гости 5-летия благотворительного проекта «3,14»

День рождения проекта «3,14» праздновали в ЦВЗ «Манеж», который сейчас принимает сенсацию года — парную выставку советских живописцев «Дейнека / Самохвалов». Вечеру придали двухчастную композицию: для собравшихся на трибунах выступил мультиинструменталист Михаил Мищенко, а после создатели «3,14» Шорена Джинали, Марина Железнова и Мария Смирнова пригласили гостей переместится на футбольное поле.

Соревнование в этот раз действительно случилось, только не в количестве забитых голов — внутри инсталляции состоялся ужин и благотворительный аукцион. На воротах его ведущие — писательница Ирина Оганова и издатель Борис Пиотровский — представляли 10 лотов: Стелла Иванова стала обладательницей сумки из лимитированной коллекции Lady Dior Art, Юлия Воронова предложила самую высокую цену за поездку на показ George Hobeika в Париж, а Виктория Портфолио купила индивидуальный пошив костюма, определившись с подарком мужу на Новый год. 

Собрав несколько миллионов рублей, филантропы продолжили желать проекту бесконечных побед, как и заложено в его названии!

Дейнека vs Cамохвалов: гид «Собака.ru» по выставке-футбольному матчу двух гигантов советского искусства

 

Гости открытия выставки «Дейнека / Самохвалов»

 

  • Анна Белоцерковец, Надежда Шубарева

  • Ирина Акименкова, Максим Рымарь

  • Ольга Леферс, Инна Изак

  • Марина Задорожная

  • Анна Миронова

Фотограф: Михаил Вильчук

Leontiy Kasatkin,
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