День рождения проекта «3,14» праздновали в ЦВЗ «Манеж», который сейчас принимает сенсацию года — парную выставку советских живописцев «Дейнека / Самохвалов». Вечеру придали двухчастную композицию: для собравшихся на трибунах выступил мультиинструменталист Михаил Мищенко, а после создатели «3,14» Шорена Джинали, Марина Железнова и Мария Смирнова пригласили гостей переместится на футбольное поле.
Гости 5-летия благотворительного проекта «3,14»
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Наталья Лейтис, Вячеслав Ступа
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Михаил Мищенко
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Стелла Иванова, Елена Сопина
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Соревнование в этот раз действительно случилось, только не в количестве забитых голов — внутри инсталляции состоялся ужин и благотворительный аукцион. На воротах его ведущие — писательница Ирина Оганова и издатель Борис Пиотровский — представляли 10 лотов: Стелла Иванова стала обладательницей сумки из лимитированной коллекции Lady Dior Art, Юлия Воронова предложила самую высокую цену за поездку на показ George Hobeika в Париж, а Виктория Портфолио купила индивидуальный пошив костюма, определившись с подарком мужу на Новый год.
Собрав несколько миллионов рублей, филантропы продолжили желать проекту бесконечных побед, как и заложено в его названии!
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Юлия Воронова, Денис Токарев
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Ольга Кудрявцева, Сергей Кудрявцев
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Евгения Линович
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Елена Марьяш
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Юлия Крылова, Андрей Крылов
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Вадим Колкин, Светлана Колкина
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Вероника Плеханова, Михаил Плеханов
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Ульяна Александрова
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Анна Белоцерковец, Надежда Шубарева
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Ирина Акименкова, Максим Рымарь
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Ольга Леферс, Инна Изак
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Марина Задорожная
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Анна Миронова
Фотограф: Михаил Вильчук
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