Где тусоваться в Петербурге? 5 главных вечеринок выходных
01/02 Клуб
В пятницу на Боровой вечеринка «Кризис» с бразильцем Projekt Gestalten, которые ныне обитает в Берлине и проводит там фетиш-вечеринки Pornceptual. Помимо него в эту ночь в «Клубе» премьера лайва Марины Бибик, Кирилла Шаповалова и Unfound, а также сеты от Shutta, Chronic Preview, Regulaar и German.
- Вход: 300₽ по регистрации, 500₽ без.
01/02 Танцплощадка
На Конюшенной площади отыграет гость из Бельгии — Зигги Девриендт aka Nosedrip. Музыкант ведет ежемесячное радиошоу на NTS и выпускает на своём лейбле архивные записи латвийских авангардистов и прочей обскурной электроники. В его селекции — new wave, synth, psych и немного оккультных танцев. Локальную поддержку Зигги окажет Edward.
- Вход: 200₽.
01/02 RAF25
На второй вечеринке серии Phase в RAF25 выступят Animal Holocaust (Messe Noire Records) и H880 (Instruments of Discipline) – представители нового французского хоррор-индастриала. Кстати, в следующий раз раз RAF25 откроется только через три недели, так что если вы еще не оценили техно-бункер, это самый подходящий момент. Также в лайнапе ACT, OA, Private Equity (live), Protosoniq (live), VanviD и другие локальные артисты.
- Вход: от 500₽.
02/02 Mosaique
В субботу в Mosaique пройдет вечеринка Pulse с голландским музыкантом Antenna. Он стоял у истоков лейбла Pinkman, а также выпускал музыку на Clone, Beats In Space и BAKK. Компанию ему составят Jan Fietser, Boseg и Nikita Azelitsky от формации «Богемный Движ». Также в тестовом режиме будет запущена afterhours-зона, где музыку будут ставить Денис Рябов и Павел Юковский.
- Вход: 200₽ по регистрации, 400₽ без.
02/02 Blank
После месячного перерыва тут пройдет 16-часовая вечеринка Go Blank. Хедлайнер – эксцентричный англичанин и эйсид-гуру Ceephax Acid Crew. Также в лайнапе в субботнюю ночь b2b-cет Shutta и Eostra и выступления Zaletny, Ershov, Prisheletz, Unbroken Dub и Module Werk. Воскресным вечером вечеринка перейдет на малый танцпол, где отыграют Lipelis, Maksim Panfilov, DJ Tinder, Hoopa, Seeok и Tolya Klepalov.
- Вход: от 600₽.
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