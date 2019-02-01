Где тусоваться в Петербурге? 5 главных вечеринок выходных

01/02 Клуб В пятницу на Боровой вечеринка «Кризис» с бразильцем Projekt Gestalten, которые ныне обитает в Берлине и проводит там фетиш-вечеринки Pornceptual. Помимо него в эту ночь в «Клубе» премьера лайва Марины Бибик, Кирилла Шаповалова и Unfound, а также сеты от Shutta, Chronic Preview, Regulaar и German. Вход: 300₽ по регистрации, 500₽ без.

01/02 Танцплощадка На Конюшенной площади отыграет гость из Бельгии — Зигги Девриендт aka Nosedrip. Музыкант ведет ежемесячное радиошоу на NTS и выпускает на своём лейбле архивные записи латвийских авангардистов и прочей обскурной электроники. В его селекции — new wave, synth, psych и немного оккультных танцев. Локальную поддержку Зигги окажет Edward. Вход: 200₽.

01/02 RAF25 На второй вечеринке серии Phase в RAF25 выступят Animal Holocaust (Messe Noire Records) и H880 (Instruments of Discipline) – представители нового французского хоррор-индастриала. Кстати, в следующий раз раз RAF25 откроется только через три недели, так что если вы еще не оценили техно-бункер, это самый подходящий момент. Также в лайнапе ACT, OA, Private Equity (live), Protosoniq (live), VanviD и другие локальные артисты. Вход: от 500₽.

02/02 Mosaique В субботу в Mosaique пройдет вечеринка Pulse с голландским музыкантом Antenna. Он стоял у истоков лейбла Pinkman, а также выпускал музыку на Clone, Beats In Space и BAKK. Компанию ему составят Jan Fietser, Boseg и Nikita Azelitsky от формации «Богемный Движ». Также в тестовом режиме будет запущена afterhours-зона, где музыку будут ставить Денис Рябов и Павел Юковский. Вход: 200₽ по регистрации, 400₽ без.