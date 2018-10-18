Где танцевать в Петербурге? 5 главных вечеринок этих выходных

19/09 Stackenschneider

Sumeba Miyako

На этот раз Sumeba Miyako пройдет с участием популярного киевского диджея и продюсера Богдана Конакова. Он же A-BODY, он же Bodya Konakov. Долгое время Богдан был участником команды «Схема», которая проводит в Украине самые грандиозные рейвы, сейча организовывает собственные вечеринки и занимается лейблом «ШЩЦ». Остальной диджейский состав для Sumeba Miyako уже классический: Eostra, Shutta, Kalivas, Tsyo и зачастившая в Петербург Sofia Rodina. Последние трое будут играть на пока еще открытой террасе.

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