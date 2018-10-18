Где танцевать в Петербурге? 5 главных вечеринок этих выходных
19/09 Stackenschneider
Sumeba Miyako
На этот раз Sumeba Miyako пройдет с участием популярного киевского диджея и продюсера Богдана Конакова. Он же A-BODY, он же Bodya Konakov. Долгое время Богдан был участником команды «Схема», которая проводит в Украине самые грандиозные рейвы, сейча организовывает собственные вечеринки и занимается лейблом «ШЩЦ». Остальной диджейский состав для Sumeba Miyako уже классический: Eostra, Shutta, Kalivas, Tsyo и зачастившая в Петербург Sofia Rodina. Последние трое будут играть на пока еще открытой террасе.
Вход:
- 200₽, бесплатно при регистрации в Facebook
19/09 Mosaique
Plugs
Гостем станет диджей из Минска Elena Sizova, известная благодаря участию в проекте Der Zyklus вместе с Джеральдом Дональдом из Dopplereffect и Drexciya, а так же своей безграничной любовью к электро. На саппорте резиденты и друзья формации Electro Music Coalition: LP, Neonicle с лайвом и b2b от Neuro и Moralez.
Вход:
- 100₽ при наличии записи в список-RSVP
20/10 «Клуб»
Кислоты
В эту субботу в клуб «Клуб» приезжает яркий представитель датской электронной сцены Rune Bagge. Его поддержат сетами Nastia Reigel и Jealousy. Обещаны техно 140+бпм и транс — для посетителей Боровой уже привычный формат вечеринки.
Вход:
- 300₽ по регистрации, 500₽ без.
20/10 «Порт Севкабель»
Unity
Вечеринка (и выставка) от комьюнити «Богемный движ» будет проходить всю ночь в ангаре «Порта Севкабель». Половину зала займут работы 20 художников, а на двух сценах отыграют 14 диджеев. В том числе братья Липские (они же Simple Symmetry), которые выпускают свою музыку на берлинском лейбле Disco Halal и совмещают электро с этническими мотивами. Помимо них в лайнапе значатся Степан Якушев, Errortica, Eostra и другие диджеи из Петербурга.
Вход:
- 700₽ на входе, 600₽ по предварительным билетам.
20/10 КПД («Порт Севкабель»)
DEPRAVE
У тех, кому атмосфера Unit покажется слишком жизнерадостной, есть альтернатива — в том же «Порту Севкабель», но уже на территории клуба КПД будет проходить вечеринка DEPRAVE. В качестве хедлайнера заявлен ныне проживающий в Берлине канадец SΛRIN. Он отыграет лайв — «брутальное, порой апокалиптичное техно, напоминающее о заре индастриала и немецком EBM». Также в лайнапе москвич Poima и локальные артисты: Peter Tekstil, Regulaar, Overload, Lena Popova.
Вход:
- 600₽ на входе, 400₽ по предварительным билетам.
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