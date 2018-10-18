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Где танцевать в Петербурге? 5 главных вечеринок этих выходных

 

19/09 Stackenschneider

Sumeba Miyako

На этот раз Sumeba Miyako пройдет с участием популярного киевского диджея и продюсера Богдана Конакова. Он же A-BODY, он же Bodya Konakov. Долгое время Богдан был участником команды «Схема», которая проводит в Украине самые грандиозные рейвы, сейча организовывает собственные вечеринки и занимается лейблом «ШЩЦ». Остальной диджейский состав для Sumeba Miyako уже классический: Eostra, Shutta, Kalivas, Tsyo и зачастившая в Петербург Sofia Rodina. Последние трое будут играть на пока еще открытой террасе. 

Вход:

  • 200₽, бесплатно при регистрации в Facebook

 

19/09 Mosaique

Plugs

Гостем станет диджей из Минска Elena Sizova, известная благодаря участию в проекте Der Zyklus вместе с Джеральдом Дональдом из Dopplereffect и Drexciya, а так же своей безграничной любовью к электро. На саппорте резиденты и друзья формации Electro Music Coalition: LP, Neonicle с лайвом и  b2b от Neuro и Moralez. 

Вход:

  • 100₽ при наличии записи в список-RSVP

 

20/10 «Клуб»

Кислоты

В эту субботу в клуб «Клуб» приезжает яркий представитель датской электронной сцены Rune Bagge. Его поддержат сетами Nastia Reigel и Jealousy. Обещаны техно 140+бпм и транс — для посетителей Боровой уже привычный формат вечеринки. 

Вход:

  • 300₽ по регистрации, 500₽ без.

 

 

20/10 «Порт Севкабель»

Unity

Вечеринка (и выставка) от комьюнити «Богемный движ» будет проходить всю ночь в ангаре «Порта Севкабель». Половину зала займут работы 20 художников, а на двух сценах отыграют 14 диджеев. В том числе братья Липские (они же Simple Symmetry), которые выпускают свою музыку на берлинском лейбле Disco Halal и совмещают электро с этническими мотивами. Помимо них в лайнапе значатся Степан Якушев, Errortica, Eostra и другие диджеи из Петербурга. 

Вход:

  • 700₽ на входе, 600₽  по предварительным билетам.

20/10  КПД («Порт Севкабель»)

DEPRAVE

У тех, кому атмосфера Unit покажется слишком жизнерадостной, есть альтернатива   — в том же «Порту Севкабель», но уже на территории клуба КПД будет проходить вечеринка DEPRAVE. В качестве хедлайнера заявлен ныне проживающий в Берлине канадец SΛRIN. Он отыграет лайв — «брутальное, порой апокалиптичное техно, напоминающее о заре индастриала и немецком EBM». Также в лайнапе москвич Poima и локальные артисты: Peter Tekstil, Regulaar, Overload, Lena Popova.

Вход: 

  • 600₽ на входе, 400₽ по предварительным билетам.

 

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Автор: sobaka
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