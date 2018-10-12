Где танцевать в Петербурге? 5 главных вечеринок этих выходных
12/06 Stackenschneider
вечеринка «Lena x Quintessence»
На этот раз традиционная вечеринка Lena & The Gang пройдет под девизом Lena meets Quintessence. Посетителей Stackenschneider ждет встреча с московскими артистами из техно-формации Q — Linkid 66 и Worx. Во главе с Леной Поповой локальную поддержку окажут Blain, а также G Depot, I.Gala и Exponent, которые будут играть на пока еще открытой летней террасе.
Вход:
- 200₽, бесплатно при регистрации в Facebook
12/06 «Клуб»
вечеринка «Змеи»
На Боровой, 116 всю ночь играть будет исключительно женский (и очень серьезный) состав: впервые в клубе «Клубе» дебютируют Наташа Abelle, одна из главных идеологов Arma17, и Dasha Mamba, известная посетителям легендарной московской «Рабицы». Компанию им составят София Родина (Arma17) и Jana Woodstock из киевской команды Osnova. Последняя уже играла на Боровой и в итоге стала инициатором новой серии вечеринок «Змеи».
Вход:
- 300₽ по регистрации, 500₽ без.
12/06 ТАНЦПЛОЩАДКА
Всю пятницу здесь ставит музыку хорошо известный не одному поколению петербургских тусовщиков и заставляющий всех танцевать под диско Тимофей Смирнов, бывший арт-директор «Дома быта», резидент московского Denis Simachev Shop&Bar и собственно самой «Танцплощадки».
Вход:
- 200₽
13/06 Mosaique
Впервые в Петербурге с лайвом выступит один из самых изобретательных и эклектичных французских продюсеров нового поколения, резидент парижского клуба Concrete - Sweely, который уже успел отметиться виниловыми пластинками на Lobster Theremin и его подлейбле Distant Hawaii. Его поддержат гости из Москвы: участники комьюнити Magnet - Vlad K и Ruta, резидент RTS.FM - K.Kandaurov, локальный лайв-проект LBRNTH, а так же кураторы вечеринки 33/45 - V&V.
Вход:
- 400₽ без внимания к мероприятию, 200₽ при записи в RSVP
13/06 Blank
Клубное пространство Blank, занимающее бывшее здание завода «Арсенал», открывает свои двери после перерыва длиною больше месяца. Тут пройдет нонстоп-вечеринка с участием 26 (!) локальных диджеев. Все начнется поздним вечером субботы и закончится ночью понедельника. Послушать можно Module Werk, El, Hoopa, Shutta, Eostra, Seeok, Tennisist, Ukusila, Zaletny и других участников петербургской электронной сцены.
Вход:
- 300 ₽
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