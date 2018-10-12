Где танцевать в Петербурге? 5 главных вечеринок этих выходных

12/06 Stackenschneider

вечеринка «Lena x Quintessence»

На этот раз традиционная вечеринка Lena & The Gang пройдет под девизом Lena meets Quintessence. Посетителей Stackenschneider ждет встреча с московскими артистами из техно-формации Q — Linkid 66 и Worx. Во главе с Леной Поповой локальную поддержку окажут Blain, а также G Depot, I.Gala и Exponent, которые будут играть на пока еще открытой летней террасе.

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