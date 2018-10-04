Где танцевать в Петербурге? 5 главных вечеринок этих выходных
05/06 «Порт Севкабель»
Beat Weekend 2018
Завершение фестиваля Beat Weekend будут отмечать в «Порту Севкабель». Все начнется в 20.00: сначала тут пройдет российская премьера фильма Skate Kitchen о банде нью-йоркских скейтбордисток, а затем вечеринка с хедлайнером из Лондона DJ Jamz Supernova. Диджей BBC Radio 1Xtra играет «взрывную смесь хауса, трэпа и альтернативного R’n’B».
Вход:
- 400₽
05/06 Stackenschneider
Low Cost
Первый Low Cost сезона от Roots United пройдет при участии владельца лейбла Prime Numbers британца Trus'me, который будет закрывать вечеринку на террасе. За десятилетнюю карьеру Trus'me выпустил четыре альбома и записал бесчисленное количество эдитов и ремиксов (многие из которых вы, наверняка, не раз слышали в том же самом Stackenschneider). Поддержку окажут Shutta, El, Hoopa, в последний раз делившие вертушки во время PPF-2018, а также Eostra, Zaletny и Module Werk.
Вход:
- 300₽, 100₽ для участников встречи в Facebook
06/06 Mosaique
Defuse
Открывшие новый клубный сезон с особым размахом (в Mosaique успели побывать и Марсель Деттманн, и Крис Баха) решили не сбавлять оборотов. Так что в эту субботу любителям качественного электро стоит зайти на шоукейс английского лейбла Cultivated Electronics. Диджей-сеты отыграют босс лейбла Sync24 и австралийский музыкант Jensen Interceptor. Также на главном танцполе выступят Dimitri Veimar и куратор клуба Moralez. Всю ночь будет работать второй зал — там до утра ставят пластинки хорошо известные петербургским тусовщикам диджеи Youkovskiy, Boseg, Zakharov и Samec.
Вход:
- 300₽ при наличии записи в список-RSVP
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LVRIN
06/06 «Клуб»
Ржавчина
На Боровую, 116 стоит заехать ради диджей-сета Жени Лавринова (LVRIN) — талантливого брянского музыканта, выпускавшегося на голландском лейбле Pinkman, полюбившегося посетителям «Армы», «Рабицы» и самого клуба «Клуб». Также в лайн-апе в эту ночь резиденты Лиза Смирнова и Герман, москвичка София Журавкова и Клоузер.
Вход:
- 300₽
06/06 ТАНЦПЛОЩАДКА
В «Танцплощадке» выступит диджей-дуэт из Англии Kiara Scuro. Девушки играют «жестокосердный хаус с ориентальными вкраплениями и атмосферное дарк-техно». Локальную поддержку окажет хорошо известный петербургским тусовщикам Витя Tsyo и ныне обитающая в Берлине Кира Kierastoboy.
Вход:
- 200₽
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