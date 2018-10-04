Где танцевать в Петербурге? 5 главных вечеринок этих выходных

05/06 Stackenschneider

Low Cost

Первый Low Cost сезона от Roots United пройдет при участии владельца лейбла Prime Numbers британца Trus'me, который будет закрывать вечеринку на террасе. За десятилетнюю карьеру Trus'me выпустил четыре альбома и записал бесчисленное количество эдитов и ремиксов (многие из которых вы, наверняка, не раз слышали в том же самом Stackenschneider). Поддержку окажут Shutta, El, Hoopa, в последний раз делившие вертушки во время PPF-2018, а также Eostra, Zaletny и Module Werk.

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