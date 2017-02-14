Промоутер Арам Мантана открывает новый клуб «Гештальт»

В клубном кластере во дворах Конюшенной площади, 2 грядет пополнение — андеграундный проект промоутера Арама Мантаны, идеолога руфтоп-вечеринок и летней площадки Hi-Hat на индустриальной крыше напротив Ботанического сада.

В команде «Гештальта» неизменный компаньон Арама — Юрий Михайлов Zok Zok, а также Максим Зайцев Eostra. Организаторы обещают массивный Funktion One с превосходными настройками звука, световые инсталляции, трехмерный купол над сценой с космическими проекциями, два яруса для танцев и отдельную зону с баром прямо напротив сцены. Вместимость площадки около 500 человек — самое то для уютных рейвов, а поводы для них в ближайшее время организаторы уже подготовили.

Первое мероприятие уже в грядущую пятницу пройдет с участием англичанина Gerry Read, который органично смешивает хип-хоп и гетто-эстетику, панк-рок 1970-х, гранж, хаус и диско. А в субботу выступят англичанка Anthea, известная как артист Freak N’ Chic, All Inn, Desolat и агентства Cocoon, и французский дуэт Zendid. Впереди в планах фавориты портала Resident Advisor — Inga Mauer и Vladimir Ivkovic, а также Steve O'Sullivan, Fumiya Tanaka, dOP, Brett Jacobs, Onur Ozer, Magda, Valentino Kanzyani, Randall M, Binh, Rainer, tINI, Julian Perez, Livio & Roby, Sierra Sam. Резидентами клуба станут не только локальные, но и зарубежные артисты.

Помимо вечеринок в «Гештальте» будут проходить регулярные концерты, уже заявлено выступление американского электронного дуэта Telefon Tel Aviv.