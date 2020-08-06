Вечеринка Human Inside проводится совместно с благотворительной инициативой Play and Help, брендом Saint Tokyo и баром Inwinity. Формат — cocktail/charity/party с непринужденной атмосферой, актуальной музыкой и Charity Stars в качестве барменов. Также специально для вечеринки директор моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая подготовила свой диджей-сет.

«Философия проекта отражена в его названии Human Inside и означает главную ценность XXI века — оставаться человеком и собственным примером продвигать важные проекты», — говорят организаторы. Начало в 20:00.