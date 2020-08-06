Уже в эту пятницу, 7 августа, в пространстве винного бара Inwinity в «Севкабель Порту» пройдет open-air вечеринка Human Inside. Спэшл диджей вечера — директор моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая.
В винном баре Inwinity в «Севкабель Порту» пройдет вечеринка Human Inside от Play and Help и Saint Tokyo
Вечеринка Human Inside проводится совместно с благотворительной инициативой Play and Help, брендом Saint Tokyo и баром Inwinity. Формат — cocktail/charity/party с непринужденной атмосферой, актуальной музыкой и Charity Stars в качестве барменов. Также специально для вечеринки директор моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая подготовила свой диджей-сет.
«Философия проекта отражена в его названии Human Inside и означает главную ценность XXI века — оставаться человеком и собственным примером продвигать важные проекты», — говорят организаторы. Начало в 20:00.
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