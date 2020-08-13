Были все: как чебуречная «Ларисочная» в ­Комарово стала самым светским местом сезона

Если бы мы знали, как получаются места силы, то придумали бы на эту тему очень дорогой семинар или коуч-сессию. Но похоже, этого не знает никто — они либо получаются, либо нет. Переехав на самоизоляцию в социальный комаровский домик, сооснователь нетворкинг-приложения Sapsan и немного футбольный хулиган Ринат Умяров присмотрел у станции бистро, которым управляли не чужие «Собака.ru» люди — бывший генеральный директор ИД Лена Котляр и пиар-директор Даня Тимофеев, переехавшие в поселок на ПМЖ с двумя детьми несколько лет назад. «А не открыть ли на месте бистро богемную чебуречную?», подумал Ринат, учитывая, что каждый второй богемный ленинградец скрылся в комаровских соснах переживать пандемию. Как известно, даже самоизолированным людям надо где-то встречаться.