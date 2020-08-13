Как чебуречная «Ларисочная» у станции Комарово стала самым светским местом сезона, где за рюмкой чая встречаются композитор Леонид Десятников, историк Лев Лурье, режиссер Алексей Герман, писатель Саша Филипенко и галерист Кристина Березовская — рассказывает (и даже показывает) директор отдела моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая.
Были все: как чебуречная «Ларисочная» в Комарово стала самым светским местом сезона
Если бы мы знали, как получаются места силы, то придумали бы на эту тему очень дорогой семинар или коуч-сессию. Но похоже, этого не знает никто — они либо получаются, либо нет. Переехав на самоизоляцию в социальный комаровский домик, сооснователь нетворкинг-приложения Sapsan и немного футбольный хулиган Ринат Умяров присмотрел у станции бистро, которым управляли не чужие «Собака.ru» люди — бывший генеральный директор ИД Лена Котляр и пиар-директор Даня Тимофеев, переехавшие в поселок на ПМЖ с двумя детьми несколько лет назад. «А не открыть ли на месте бистро богемную чебуречную?», подумал Ринат, учитывая, что каждый второй богемный ленинградец скрылся в комаровских соснах переживать пандемию. Как известно, даже самоизолированным людям надо где-то встречаться.
Дальше вжух! — за «вжухом» стоит наш директор отдела моды Ксения Гощицкая, которая настаивает на звании феи «Ларисочной», соединившей ее идеологов, и с ней из вежливости или по доброте душевной никто не спорит, — и вот уже самый строгий фейс-контролер города и отличный повар Роман Смирнов стоит за мангалом с люля и шашлыками, стены двора, бывшего помойкой, разбомбила граффити ОХГ (Х — художественная) «Осколки», а концерт для детей дает вибрафонист Мариинского театра Алексей Чижик.
Формат спикизи-чебуречной — вход через дверь, прикидывающуюся забором, — очень близок богемному сердцу: вспомните «Абсент», «Кабинет» и El Copitas — фиг найдешь. Для петербуржца, даже временно курортного, путь к чему-то хорошему обязательно должен лежать через препятствия и боль. Их преодоление и ощущение принадлежности к чему-то тайному и сакральному греет холодное северное сердце огнем сопричастности, даже если это сопричастность к чебуречной. Но это лирика, а вот факты — в «Ларисочной» все очень вкусно: самса, плов выходного дня, замаринованный в виски куриный шашлык, ну и чебуреки, само собой — и, что немаловажно для самого дорогого района на рынке недвижимости, — за честные деньги.
Причем рабочими оказываются сразу две опции: заказать все с собой «в окошке» и отправиться на пикник на залив, или пройти через ту самую дверь в заборе и встретить на террасе всех-всех-всех: специалиста по пиар-коммуникациям Наталью Плеханову с мужем-хирургом Андреем, куратора Лизу Савину, музыканта Кирилла Сергеева с московскими диджеями, ресторатора Эдуарда Мурадяна с женой-актрисой Алиной Король. Кстати, она снимается в короткометражке «Сопричастие» режиссера Лилии Тимирзяновой, где действие происходит в комаровских реалиях.
В «Ларисочную» принято специально приезжать даже тем, у кого нет дачи в этом направлении, — и совместить светский выход с прогулкой по Финскому заливу. Или, как архитектор Сергей Букин, отметить здесь день рождения, куда придут основатель книжного клуба Анна Озеркова, руководитель инклюзивных программ Русского музея Ольга Гончарова и архитекторы Скориков и Зейман с женами и неведомые нам модники как один в худи Balenciaga. Впрочем, слишком нарядным заходить в «Ларисочную» не принято — мы же культурные люди на даче!
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Елизавета Медунецкая, Юлия Шерер
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