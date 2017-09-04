Число подписчиков «Собака.ru» в Instagram достигло 100 тысяч человек

Число подписчиков профиля «Собака.ru» в Instagram к 4 сентября выросло до «юбилейного» количества — 100 тысяч человек! Ура! Сегодня поздравляем друг друга лайками!

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