Ошибка думать, что Турция — это только пляжи, море и пальмы. Зимой эта страна может открыться совершенно с другой стороны — с горнолыжной! Не верите? Мы выбрали 12 курортов, куда с собой нужно взять не купальник, а термобелье, шапку и свитер. До любого из мест можно добраться рейсом авиакомпании Turkish Airlines.
Где кататься на лыжах и сноуборде в Турции? 12 вариантов
Из Петербурга до всех курортов из этого списка существуют стыковочные рейсы с пересадкой в Стамбуле (что делать во время стоповера мы рассказывали недавно). С собой можно взять и горнолыжное оборудование. У каждого пассажира Turkish Airlines есть возможность перевозить один комплект снаряжения весом не более 23 килограммов. Не забудьте упаковать его в специальную сумку, чтобы ничего не повредилось.
Посмотреть расписание можно на официальном сайте Turkish Airlines.
Паландокен
Горнолыжный курорт Паландокен расположился в самом холодном регионе Турции (температура тут может опускаться до минус 10 градусов) недалеко от Эрзурума. Когда-то через этот город проходил Великий шелковый путь. Теперь там есть несколько интересных мечетей и медресе (мусульманских религиозно-просветительских и учебных заведений). В том числе медресе Чифте Минарели (Cifte Minareli), построенное в XIII веке, с красивым внутренним двориком и расписными потолками.
На Паландокене одни из самых длинных и крутых трасс в Турции: общая протяженность 22 дорожек — 28 километров. Их высота варьируется от 2 200 до 3 176 метров. Каждый день с конца октября до первых недель мая там могут кататься и комфортно проводить время 32 000 человек. В их распоряжении 9 подъёмников.
За одну ночь в отеле гости курорта отдают от 3 000 до 19 000 рублей (за двоих). Заплатить меньше получится, если поселиться в Эрзуруме.
Эрджиес
Гора Эрджиес считается одной из самых красивых гор Турции. Из окон отелей открываются потрясающие пейзажи. Высота горы — 3 917 метров, что делает ее самой высокой в центральной Малой Азии. Для любителей активных видов спорта здесь подготовили прекрасную инфраструктуру, так что туда можно приезжать не только зимой, но и летом — чтобы отправиться в поход, покататься на горных велосипедах или заняться скалолазанием и парапланеризмом. Если захотите разнообразить отдых и посмотреть другие места, всего в часы езды от Эрджиес находится Каппадокия — знаменитый город воздушных шаров. Насладиться природными ландшафтами с высоты птичьего полета там можно даже зимой.
Для российских путешественников турецкие горнолыжные курорты могут стать привлекательным вариантом по двум причинам: первая — им не нужна виза, вторая — там более низкие цены по сравнению с европейскими предложениями. Так, ски-пасс для взрослого в Эрджиесе на один день стоит всего 15 турецких лир (не более 168 рублей).
Давраз
Зачем просто кататься на лыжах, если можно кататься на лыжах с потрясающим видом? Например, на озеро Эгирдир. Другая особенность и важное преимущество горнолыжного курорта Давраз — там нет вероятности схода лавин. Найдутся как безопасные маршруты для начинающих райдеров, так и уникальные трассы для профессионалов. С качеством снега тоже полный порядок — даже не обязательно дожидаться пухляка. Но сезон для катания тут короче — с декабря по апрель.
Здесь работает 4 подъёмника и 12 трасс, общая протяженность последних — 23,5 километра. Самая длинная трасса — 4 километра). Спуски имеют три уровня сложности: простые (они обозначены синим цветом), более сложные (красные) и очень сложные (черные).
Эрзинджан
Локация курорта в Эрзинджане идеальна: на горе Эрган естественный снег сохраняется дольше всего, если говорить о Турции, — 180 дней. Не зря с 2013 года здесь регулярно проводятся различные соревнования по горным лыжам. При этом активный отдых на Эрзинджане не ограничивается лыжами и сноубордом — тут можно заняться альпинизмом, ледолазанием, треккингом, парапланеризмом, водными лыжами и конным сафари. Восторг!
Здесь меньше трасс, чем на других курортах — всего четыре, а их общая протяженность 8,7 километров. Это станет отличным вариантом для тех, кто не любит толп.
Сарыкамыш
На горнолыжном курорте Сарыкамыш снег выпадает примерно 57 дней в году и сохраняется около 114 дней (поэтому сезон здесь длится с декабря по март). В среднем его толщина держится на уровне 1,5 метра. Главный плюс курорта в том, что снег в этом районе похож альпицйский («хрустальные» снежинки не прилипают друг к другу), а значит, он прекрасно подходит для катания на лыжах и сноуборде. Однодневный ски-пасс обойдется в 30 турецких лир (это около 335 рублей), а одна ночь на двоих в отеле — от 3 000 до 25 000 рублей.
Всего здесь 3 подъёмника и 9 трасс, некоторые из них пролегают сквозь сосновый лес. Также на курорте организовали 45-километровую дорогу для катания на беговых лыжах, 5 километров из них сертифицированы Международной федерацией лыжного спорта. Все на уровне!
Улудаг
Улудаг считается одним из самых популярных горнолыжных курортов Турции и принимает любителей зимних видов спорта аж с 1933 года! Успех заключается в трех пунктах: первый — снег здесь лежит с октября по апрель; второй — курорт находится недалеко от Стамбула; третий — тут построили канатную дорогу, которая связывает курорт со старинным городом Бурса. В XIV веке Бурса служила столицей Османской империи. Сейчас она немного напоминает Стамбул. В городе есть несколько важных достопримечательностей, например Зеленая мечеть и Мечеть Улу-Джами. Последняя является памятником раннеосманской архитектуры.
Улудаг считается более дорогим горнолыжным курортом: здесь есть роскошные отели (средняя стоимость одной ночи доходит до 15 000 рублей), цена однодневного ски-пасса значительно выше — 120 турецких лир (около 1 340 рублей).
Добраться из Стамбула в Бурсу (а потом и на курорт) можно не только на самолете, но и на пароме — через Мраморное море. Путешествие точно получится насыщенным впечатлениями.
Ылгаз
Горнолыжный курорт Ылгаз обосновался рядом с одноименным горным хребтом и национальным парком. Поэтому один из главных пунктов в программе посещения — наслаждение природными красотами. Этот курорт особенно подойдет для начинающих лыжников и тех, кто хочет прокачать свои навыки, — спуск тут медленный.
Ылгаз — небольшой курорт, поэтому здесь всего пара подъёмников и столько же трасс протяженностью 2,8 километров, еще есть горнолыжный траволатор — очень удобная штука для всех лыжников и райдеров. Трассы функционируют с декабря по апрель.
Йылдыз
А вот на курорт, расположенный на горе Йылдыз, можно приезжать круглый год. Зимой здесь катаются на лыжах, сноуборде и санях (ски-пасс на один день стоит 35 лир, около 390 рублей). А летом — ходят в походы и крутят педали горных велосипедов. На одноименном озере занимаются дайвингом и встают на лыжи. Нет, не на горные, конечно, а на водные. Кстати, курорт находится в провинции Сивас, который известен своими термальными источниками. Теперь вы знаете, куда отправляться, чтобы расслабиться после насыщенного дня в горах.
Хазарбаба
Полное название горнолыжного курорта звучит так — Элязыг-Хазарбаба-Сивридже. Разберем поподробнее: Элязыг — это провинция, где расположился район Сивридже, рядом с которым находится гора Хазарбаба. В первую очередь курорт впечатляет даже не своими трассами, а фантастическим видом на озеро Хазар. Тем, кто не мыслит свой отдых без сотни красивых фотографий в инстаграме, — туда.
На высоте 1 850 метров построили 8 трасс, общая длина всего 3 километра. Но это не мешает там кататься профессионалам и любителям с декабря до конца марта.
Оваджык
Горы в провинции Тунджели готовы к нашествию не только взрослых, но и маленьких любителей зимних видов спорта. Тут есть специальный подъемник и трасса для детей, где можно безопасно осваивать лыжи.
Для взрослых же здесь всего один подъёмник и одна трасса протяженностью 1,2 километра, которые работают 5 месяцев в году. Кто мечтал о камерном горнолыжным курорте? Вам сюда!
Боздаг
Горнолыжный курорт Боздаг считается крупнейшим в районе побережья Эгейского моря. Он занимает огромную площадь — почти 2,5 квадратных километра — на высоте 2 420 метров. Здесь есть три трассы для всех уровней подготовки: их общая протяженность — 11 километров. Кататься на них можно только 3,5 месяца в году. Еще один важный нюанс — на этом курорте нет отелей и гостиниц, так что гости обычно останавливаются в ближайшем городе Денизли. Он известен производством текстиля и ковров — уехать без сувениров и подарков не получится.
Картепе
Мечтаете кататься среди пышных зеленых деревьев с видом на озеро? Знакомьтесь, Картепе — один из самых молодых курортов Турции. Глубина снега здесь может достигать 2 метров, что делает это место привлекательным как для начинающих, так и продвинутых лыжников. Стоимость однодневного ски-пасса 100 лир (это не больше 1120 рублей), но любители ночного катания могут сэкономить почти в два раза. Что касается проживания, то прямо на Картепе есть только один отель — пятизвездочный: номер на двоих на одну ночь обойдется в 10 000 рублей и выше.
Курорт расположился недалеко от Стамбула, так что экскурсию по городу тоже стоит включить в план путешествия.
Впрочем, экскурсию по Стамбулу может запланировать и каждый, кто собирается на отдаленный курорт, ведь ее можно получить бесплатно во время остановки в Стамбуле. Так зимний отдых будет еще прекраснее.
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