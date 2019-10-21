Где кататься на лыжах и сноуборде в Турции? 12 вариантов

Из Петербурга до всех курортов из этого списка существуют стыковочные рейсы с пересадкой в Стамбуле (что делать во время стоповера мы рассказывали недавно). С собой можно взять и горнолыжное оборудование. У каждого пассажира Turkish Airlines есть возможность перевозить один комплект снаряжения весом не более 23 килограммов. Не забудьте упаковать его в специальную сумку, чтобы ничего не повредилось.

Посмотреть расписание можно на официальном сайте Turkish Airlines.

Паландокен

Горнолыжный курорт Паландокен расположился в самом холодном регионе Турции (температура тут может опускаться до минус 10 градусов) недалеко от Эрзурума. Когда-то через этот город проходил Великий шелковый путь. Теперь там есть несколько интересных мечетей и медресе (мусульманских ре­лигиозно-про­све­тительских и учебных заведений). В том числе медресе Чифте Минарели (Cifte Minareli), построенное в XIII веке, с красивым внутренним двориком и расписными потолками.

На Паландокене одни из самых длинных и крутых трасс в Турции: общая протяженность 22 дорожек — 28 километров. Их высота варьируется от 2 200 до 3 176 метров. Каждый день с конца октября до первых недель мая там могут кататься и комфортно проводить время 32 000 человек. В их распоряжении 9 подъёмников.

За одну ночь в отеле гости курорта отдают от 3 000 до 19 000 рублей (за двоих). Заплатить меньше получится, если поселиться в Эрзуруме.

Эрджиес

Гора Эрджиес считается одной из самых красивых гор Турции. Из окон отелей открываются потрясающие пейзажи. Высота горы — 3 917 метров, что делает ее самой высокой в центральной Малой Азии. Для любителей активных видов спорта здесь подготовили прекрасную инфраструктуру, так что туда можно приезжать не только зимой, но и летом — чтобы отправиться в поход, покататься на горных велосипедах или заняться скалолазанием и парапланеризмом. Если захотите разнообразить отдых и посмотреть другие места, всего в часы езды от Эрджиес находится Каппадокия — знаменитый город воздушных шаров. Насладиться природными ландшафтами с высоты птичьего полета там можно даже зимой.

Для российских путешественников турецкие горнолыжные курорты могут стать привлекательным вариантом по двум причинам: первая — им не нужна виза, вторая — там более низкие цены по сравнению с европейскими предложениями. Так, ски-пасс для взрослого в Эрджиесе на один день стоит всего 15 турецких лир (не более 168 рублей).

Давраз

Зачем просто кататься на лыжах, если можно кататься на лыжах с потрясающим видом? Например, на озеро Эгирдир. Другая особенность и важное преимущество горнолыжного курорта Давраз — там нет вероятности схода лавин. Найдутся как безопасные маршруты для начинающих райдеров, так и уникальные трассы для профессионалов. С качеством снега тоже полный порядок — даже не обязательно дожидаться пухляка. Но сезон для катания тут короче — с декабря по апрель.

Здесь работает 4 подъёмника и 12 трасс, общая протяженность последних — 23,5 километра. Самая длинная трасса — 4 километра). Спуски имеют три уровня сложности: простые (они обозначены синим цветом), более сложные (красные) и очень сложные (черные).