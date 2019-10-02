«Аэрофлот» начал продавать билеты по популярным направлениям со скидкой

Авиакомпания «Аэрофлот» дала старт глобальной акции по продаже авиабилетов. Со 2 по 8 октября билеты на популярные направления можно приобрести по специальным сниженным тарифам.

Вылеты осуществляются из Москвы, Петербурга и Казахстана. Перелет по маршрутам из Москвы и Петербурга в города России стран СНГ можно осуществить с 9 октября по 19 декабря, по зарубежным направлениям — с 21 октября по 19 декабря 2019 года.

Количество акционных авиабилетов ограничено — они будут отмечены надписью «Хит тариф». Так, по состоянию на сегодня, 2 октября, стоимость билета из Петербурга в Москву на весь период действия акции начиная с 9 октября составит 2907 рублей.

Ознакомиться со всеми направлениями и стоимостью билетов можно здесь.