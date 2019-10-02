«Аэрофлот» начал продавать билеты по популярным направлениям со скидкой
Авиакомпания «Аэрофлот» дала старт глобальной акции по продаже авиабилетов. Со 2 по 8 октября билеты на популярные направления можно приобрести по специальным сниженным тарифам.
-
Фото: «Аэрофлот»
Вылеты осуществляются из Москвы, Петербурга и Казахстана. Перелет по маршрутам из Москвы и Петербурга в города России стран СНГ можно осуществить с 9 октября по 19 декабря, по зарубежным направлениям — с 21 октября по 19 декабря 2019 года.
Количество акционных авиабилетов ограничено — они будут отмечены надписью «Хит тариф». Так, по состоянию на сегодня, 2 октября, стоимость билета из Петербурга в Москву на весь период действия акции начиная с 9 октября составит 2907 рублей.
Ознакомиться со всеми направлениями и стоимостью билетов можно здесь.
Напомним, «Аэрофлот» увеличил сумму топливного сбора. Это уже четвертый раз за год. Сумма топливного сбора начала увеличиваться из-за скачка цен на авиакеросин, который произошел весной 2018 года. В июле «Аэрофлот» повысил сбор на внутренних рейсах на 200-400 рублей. В ноябре компания вновь объявила о повышении — тогда в классах «эконом» и «комфорт» топливный сбор увеличился с 2065 до 2265 рублей. А еще «Аэрофлот» изменил правила перевозки животных в салоне самолета — теперь они должны быть меньше (в тесноте, да не в обиде).
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.