Аэропорт «Пулково» готов к приему пассажиров по электронным визам

С 1 октября аэропорт «Пулково» начнет принимать пассажиров по электронным визам. Прибыть в Петербург по новым документам могут туристы из 53 стран.

В список стран, граждане которых смогут посетить Петербург и Ленобласть по электронным визам, вошли Австрия, Андорра, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Катар, Кипр, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Турция, Филиппины, Финляндия и Франция.

Электронная виза выдается бесплатно на основании заявления иностранного гражданина на ее оформление, заполненного в электронной форме на сайте МИДа — не позднее чем за 4 календарных дня до предполагаемой даты въезда. К заявлению необходимо прикрепить цифровую фотографию. Других документов не требуется. Однократная электронная виза выдается бесплатно на 30 дней, оформить ее также можно с 1 октября на специальном сайте Министерства иностранных дел России.