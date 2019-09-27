Аэропорт «Пулково» готов к приему пассажиров по электронным визам
С 1 октября аэропорт «Пулково» начнет принимать пассажиров по электронным визам. Прибыть в Петербург по новым документам могут туристы из 53 стран.
В список стран, граждане которых смогут посетить Петербург и Ленобласть по электронным визам, вошли Австрия, Андорра, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Катар, Кипр, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Турция, Филиппины, Финляндия и Франция.
Электронная виза выдается бесплатно на основании заявления иностранного гражданина на ее оформление, заполненного в электронной форме на сайте МИДа — не позднее чем за 4 календарных дня до предполагаемой даты въезда. К заявлению необходимо прикрепить цифровую фотографию. Других документов не требуется. Однократная электронная виза выдается бесплатно на 30 дней, оформить ее также можно с 1 октября на специальном сайте Министерства иностранных дел России.
28 декабря 2018 года петербургский аэропорт «Пулково» поставил исторический рекорд посещаемости — тогда главные воздушные ворота города приняли 18-миллионного пассажира. По информации некоторых СМИ, в мае 2019-го Пулково уже в 2,5 раза превысил предельную пропускную способность. Также в аэропорту открылась новая долгосрочная парковка, а автомобилям с нечитаемыми номерами запретят въезжать на территорию воздушной гавани. Кроме того, с 1 октября также начнется регулярное прямое авиасообщение между Петербургом и Лондоном.
В воздушной гавани планируется второй этап реконструкции — обновление необходимо в связи с увеличением пассажиропотока. Ранее управляющая компания аэропорта «Пулково» обнародовала список стран, которые смогут совершать перелеты в рамках статуса «открытого неба». По мнению градоначальников, «открытое небо» и электронные визы увеличат поток туристов в Петербург на 65%, а к 2025 году — до 35 миллионов человек в год. А в конце мая аэропорты России официально переименовали — без второго названия остался только Петербург и Волгоград.
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