Министерство иностранных дел Финляндии узнало у петербуржцев их отношение к стране-соседке. Так, около 95% опрошенных положительно относятся в Финляндии, а доля путешественников, считающих противоположно, за два года вдвое снизилась — с 10 до 5 %.

Первые ассоциации петербуржцев с Финляндией — природа, сауна, туризм и высокий уровень жизни. Популярные финны среди петербуржцев — актер Вилле Хаапасало, режиссерский тандем братьев Каурисмяки, гонщики Мика Хяккиен и Кими Райкконен, писательница Туве Янссон и маршал Карл Маннергейм. А наиболее популярной финской компанией оказалась Nokia.

Половина петербуржцев определяет Финляндию как нейтральную страну, 29% считают, что вступление соседей в НАТО может привести к ухудшению отношений между странами, а 23% — что это могут спровоцировать новые санкции. Стало известно и количество петербуржцев, готовых переехать в Финляндию на постоянное место жительство — такую возможность рассматривают 15% опрошенных.

Напомним, с 1 сентября власти Финляндии ужесточили визовые требования въезда в страну для россиян — теперь у туристов запрашивают полный комплект документов, тогда как ранее требовалось предоставить только заполненную анкету, загранпаспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбор. В связи с этим за первые три недели июля Генеральное консульство Финляндии приняло почти 52 тысячи заявлений — за аналогичный период в 2018 году было подано 37 тысяч.

Из-за выросшего спроса на финские визы в Петербурге срок оформления шенгена растянулся до трех недель. Ужесточение визовых требований вызвало ажиотаж большего масштаба. Уже на следующий день после заявления властей, 2 августа, в визовом центре на Марата в очереди стояли «почти 200 человек» — и продолжали даже после окончания времени работы центра. Однако только за первый день работы визового консульства в сентябре спрос на финскую визу в Петербурге снизился на 93%.