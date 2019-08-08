Светлана Лобода станет хедлайнером фестиваля PaRus в Дубае

Третий международный музыкальный фестиваль PaRus пройдет на площадке отеля Jumeirah Beach с 31 октября по 3 ноября. В списке хедлайнеров – Светлана Лобода, которая 1 ноября исполнит свои хиты «Твои глаза», «Парень» или «К черту любовь» с видом на легендарный отель-парус Burj Al Arab. Сольный концерт включит хореографические номера, сложные трюки и спецэффекты.

В своих шоу певица делает ставку на новейшие технологии в сфере световых и визуальных решений. Синглы с альбома H2LO, ставшего уже 20 раз платиновым, бьют рекорды продаж в ITunes, а сама Светлана второй год подряд становится певицей №1 среди интернет-пользователей по версии Yandex.