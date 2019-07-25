30 мест в мире, в которых вы мечтали побывать

Увидеть снега Килиманджаро, прогуляться по Бразилиа, городу, построенному знаменитым Оскаром Нимейером, заглянуть в деревню хоббитов, помедитировать там, где это делал сам Будда. В любое из этих и еще сотни мест можно попасть рейсом авиакомпании Qatar Airways. Идеи для путешествий мечты — в нашей подборке.

1. Индонезия. Водопад Секумпул

Водопад Секумпул удивляет своей красотой и силой — потоки воды падают в горную расщелину с высоты 80 метров. Это настоящее чудо острова Бали, увидеть которое не так просто — чаще всего выезд к Секумпулу не входит в стандартные экскурсии. Сейчас для посещения открыты два водопада из семи. Чтобы увидеть Секумпул, нужно преодолеть не самый простой маршрут сквозь джунгли, но вы об этом не пожалеете: красоты начинаются уже по дороге. Забронировать билет до Денпасара.

2. Шри-Ланка. Пик Адама

Самая высокая гора Шри-Ланки, Пик Адама, — священное место сразу для четырех религий мира. Подъем на вершину занимает 3–4 часа. Самые смелые путешественники совершают восхождение ночью, чтобы встретить рассвет и увидеть с высоты пробуждающийся остров. Забронировать билет до Коломбо.

3. Новая Зеландия. Деревня Хоббитон

Чтобы оказаться в сказке, поезжайте в Хоббитон — деревню, которая была создана для съемок трилогии «Властелин колец». Всё здесь по-настоящему: 44 дома, мельница, арочный мост — все как в кино. Чтобы убедиться, что все реально, выпейте пинту имбирного пива в пабе «Зеленый дракон». Забронировать билет до Окленда.

4. Австралия. Скала «Каменная волна»

15-метровая волна из камня, застывшая среди суши, — природный феномен Австралии. Исследователи считают, что образование возникло миллионы лет назад, приобрело свой особенный вид из-за вымывания горных пород и эрозии. Цвет «Каменной волны» меняется: в зависимости от освещения скала может быть красной, желтой или серой. Забронировать билет до Перта.

5. Австралия. Сиднейский оперный театр

Здесь все особенное — купола театра похожи на паруса и створки морских раковин, а кровлю покрывают матовые керамические плитки, окрашенные солнечными лучами в разные цвета. Необычности добавляет то, что здание возведено на сваях и окружено водой с трех сторон. Оперный театр стал символом Австралии и одним из самых выдающихся сооружений современной архитектуры. Желаем вам увидеть его не только на картинке. Забронировать билет до Сиднея.

6. Таиланд. Белый храм

В стране вечного лета есть достопримечательность, очень похожая на снежный замок, — Белый храм. Его в 1997 году построил на собственные средства известный тайский художник Чалермчай Коситпипат. Деньги на строительство здания он собирал 20 лет, продавая картины. Сейчас работы художника можно увидеть на стенах внутри буддистского храма: за добро сражаются герои из «Матрицы», Супермен, Терминатор и другие известные персонажи. Забронировать билет до Чиангмая.

7. Мальдивы. Пляж Ваадху

Звезды в волнах — не фантазия, а реальность на знаменитом пляже Ваадху: прибрежная полоса светится по ночам. Секрет явления — в реакции фитопланктона на механическое воздействие. Местные жители романтично называют пляж Ваадху «Морем звезд». Забронировать билет до Мале.

8. Корея. Дворец Кёнбоккун

«Дворец лучезарного солнца» — именно так слово «Кёнбоккун» переводится с корейского языка. В прошлом здание было королевской резиденцией, а сейчас у входа во дворец стражи инсценируют смену караула во времена правления династии Чосон. Сегодня Кёнбоккун — шедевр архитектуры, расположенный среди современных небоскребов. Музей под открытым небом, который может увидеть каждый. Рекомендуем сфотографироваться на фоне древних стен в национальном платье ханбоке. Забронировать билет до Сеула.

9. Япония. Бамбуковый лес Сагано

Шелест бамбука — необычный звук, который ассоциируется с Японией. Он входит в сотню охраняемых достопримечательностей страны и является символом леса Сагано. Парк был создан в XIV веке поэтом и мастером садового искусства Мусо Сосэки, который хотел, чтобы, находясь в лесу, люди могли видеть горные вершины и храмы. Прогулка под удивительное звучание среди деревьев бамбука, стремящихся ввысь, станет по-настоящему ярким впечатлением. Забронировать билет до Осаки.

10. Китай. Горы Хуаншань

Гора Хуаншань — вечный источник вдохновения для поэтов и художников не только Китая, но и всего мира. Чего здесь только нет: стойкие хуаншаньские сосны причудливых форм, минеральные источники, даже болото и альпийский луг. Пришло время увидеть сочетание необычных вершин и бездонных пропастей и понять, почему гора привлекает путешественников вновь и вновь. Забронировать билет до Ханчжоу.

11. Индия. Хармандир-Сахиб (Золотой храм)

Слово «амритсар» переводится как «источник нектара бессмертия». Это название водоем и город вокруг него приобрели еще в XVI веке. Сейчас в середине озера установлен Хармандир-Сахиб — центральный храм сикхов, который соединен с берегом мраморным мостом. Храм олицетворяет путь человека от грешника к праведнику. По легенде, на месте сооружения медитировал сам Будда. Забронировать билет до Амритсара.

12. Индия. Храм Падманабхасвами

Чтобы увидеть одну из 108 обителей верховного бога Вишну, нужно посетить храм Падманабхасвами. Скульптура божества выполнена в позолоте и украшена драгоценностями. В этом удивительном месте был найден один из самых крупных кладов за всю историю человечества, который оценивается в 22 миллиарда долларов. В здании хранится не только богатство, но и тайна: вход в шестое хранилище до сих пор закрыт, жрецы считают, что открывать двери нельзя, это приведет к бедам. Забронировать билет до Тируванантапурама.

13. Малайзия. Заповедник слонов Куала Гандах

Место спасения слонов со всей страны: здесь нашли приют более 300 особей, занесенных в Красную книгу. Туристы могут увидеть их в парке в привычной природной среде, покормить животных или даже искупаться с ними в одной реке. Забронировать билет до Куала-Лумпур.

14. Малайзия. Небесный мост

Несмотря на то что мост расположен на высоте 700 метров, он имеет лишь одну металлическую опору. Сооружение соединяет два пика горы Гунунг и буквально подвешено над пропастью, однако совершенно безопасно. Во время строительства достопримечательности все части Небесного моста были подняты на гору вертолетом, а затем собраны и закреплены. Забронировать билет до Лангкави можно из Дохи, перелеты из России начнут выполняться с октября 2019 года.

15. Кения. Национальный парк Цаво

Самый большой национальный парк в Восточной Африке занимает территорию в 21 000 квадратных километров, его границы отмечены потоками застывшей лавы. Здесь вы встретите слонов, львов, зебр, носорогов, антилоп и других животных; в водоемах увидите нильских крокодилов. Каньон Нгулиа, река Цаво, источники Мзима, а также самое большое плоскогорье в мире Ятта удивят своей первозданной красотой. Недалеко от парка находится лагерь, в котором можно наблюдать за животными днем и ночью. Забронировать билет до Момбасы.

16. Вьетнам. Бухта Халонг

Удивительное место вошло в список «Семи новых чудес природы». Бухта Халонг включает в себя 3000 островов, скалы, лагуны и пещеры. С местом связаны мифы и предания: считается, что остров Халонг появился чудесным образом — его название переводится как «там, где дракон спустился в море». В бухте можно увидеть редкие виды растений и животных, познакомиться с жителями плавучих деревень и встретить красивый закат. Забронировать билет до Ханоя.

17. Непал. Сваямбунатх (Храм обезьян)

В один из самых крупных центров тибетского буддизма, расположенный на вершине холма Сваямбунатх, можно добраться на автомобиле или преодолев 365 ступеней. В центре храмового комплекса стоит ступа, на вершине которой изображены яркие глаза Будды — от него не скроется ничего. В народе Сваямбунатх называют Храмом обезьян: здесь много диких приматов, которых привлекают подношения паломников. Со смотровой площадки комплекса открывается потрясающий вид на Катманду. Забронировать билет до Катманду.

18. Сингапур. Тропический парк «Сады у залива»

В этом тропическом парке в более 226 тысяч растений разных климатических зон, но более всего он знаменит гигантскими футуристическими конструкциями высотой в 25–50 метров. Они сделаны из железа и увиты тропическими растениями. Днем гиганты копят солнечную энергию, а вечером отдают, освещая все вокруг. Два супердерева на высоте 22 метра соединены мостиком, можно подняться на него на лифте и увидеть панораму Сингапура. Забронировать билет до Сингапура.

19. Намибия. Плато Соссусфлей

Фотографии местности напоминают картины сюрреалистов — сложно поверить, что такие пейзажи существуют в реальности. Плато Соссусфлей, на котором расположена пустыня Намиб, не может похвастаться богатой флорой — здесь растет лишь верблюжья акация и находятся останки мертвых деревьев. Но едут сюда не за зеленью, а за песчаными дюнами, самыми большими в мире: многие достигают 200 метров. Самые известные дюны даже получили имена: «Большой папа», «Дюна 45», «Большая мама». Забронировать билет до Виндхука.

20. Филиппины. Вулкан Майон

Пожалуй, самый красивый вулкан в мире: несмотря на извержения, его конус сохраняет идеальную форму. Огненная гора и окрестности вокруг нее по-прежнему привлекают путешественников, даже несмотря на то, что вулкан извергался 50 раз за последние 400 лет. Известно, что фонтаны лавы Майона могут достигать высоты 700 метров. И сейчас на вершине огненной горы можно увидеть поднимающийся в небо дымок. Забронировать билет до Манилы.

21. ЮАР. Остров морских котиков

70 000 морских котиков на одном острове — путешествие в ЮАР может стать самым трогательным в вашей жизни. В заливе Фолс-Бэй можно увидеть, как животные сидят на гранитных камнях и греются на солнце. А еще на острове можно поплавать с тюленями или погрузиться в океан в безопасной стальной клетке, чтобы понаблюдать за большими белыми акулами. Забронировать билет до Кейптауна.

22. Мьянма. Пагода Чайттийо (Золотой камень)

Пагода находится на вершине гранитного камня, покрытого сусальным золотом. Кажется, он вот-вот упадет в пропасть, однако уже более 2500 лет не сходит с места. По легенде, в пагоде находится волос Будды, он и не дает конструкции соскользнуть. Считается, что столкнуть камень с места может только женщина, поэтому им запрещено его касаться и находиться на расстоянии ближе 10 метров. Однако это не останавливает путешественников, они стремятся увидеть буддистскую святыню — золотой камень, над которым не властны законы физики. Забронировать билет до Янгона.

23. Сейшельские острова. Ботанический сад Мон-Флери

Сад Мон-Флери возник благодаря одному человеку — натуралисту Полу Дюпону, который путешествовал по разным странам и привозил в Сейшелы необычные деревья и растения. Около 200 разных видов сейчас растут на территории в 6 гектаров. Среди них экзотические орхидеи, фруктовые деревья, растения-специи. Особое место в Мон-Флери занимает морская кокосовая пальма, которая охраняется государством. Каждый посетитель может за небольшую плату получить проросший кокос и посадить растение в саду. Забронировать билет до Маэ.

24. Танзания. Стратовулкан Килиманджаро

Снежная вершина Килиманджаро среди африканской саванны — незабываемое зрелище! Килиманджаро известен как самая большая отдельно стоящая гора в Африке и одна из семи вершин планеты. Цифры впечатляют — вулкан возвышается над уровнем моря на 5895 метров. Поднимаясь на гору, трекеры проходят сразу несколько климатических зон со своей флорой и фауной. Местные жители когда-то считали вершину обителью бога холода, но, к сожалению, исследователи предвещают, что большая часть ледяной шапки исчезнет к 2040 году. Забронировать билет до Килиманджаро.

25. Замбия. Водопад Виктория

Масштабы водопада поражают — более километра в ширину и сотня метров в высоту. Местные называют его «Гремящим дымом», а шведский исследователь Дэвид Ливингстон дал ему имя в честь королевы Виктории. Вряд ли кто-то сможет описать водопад лучше него: «Никто не может сравнить эту красоту с чем-либо виденным в Англии. Глаза европейца прежде никогда не видели ничего подобного. Должно быть, только ангелы в полете смотрели на столь прекрасные места». За прошедшие 164 года ничего не изменилось. И это надо увидеть! Забронировать билет до Лусаки.

26. Китай. Старый город Шанхая

Красочный и шумный Шанхай — мегаполис, в котором сочетаются история и современность. Традиционные китайские усадьбы шикумэнь соседствуют с домами в стиле ар-деко, благодаря которым Шанхай называли «Парижем Востока», и удивительными современными небоскребами. Советуем также заглянуть на уличный рынок, взойти на Мост девяти поворотов, увидеть сад Юйюань. Забронировать билет до Шанхая.

27. Камбоджа. Храм Та Пром

Та Пром также называют храмом Анджелины Джоли — здесь снимался фильм «Лара Крофт: расхитительница гробниц». Долгое время здание было скрыто в густых зарослях джунглей. При расчистке стало очевидно, что деревья буквально захватили стены Та Прома: джунгли повлияли на архитектуру здания и изменили его. Построенный в 1186 году, храм был создан в честь матери императора Джаявармана. Забронировать билет до Пномпеня.

28. Бангладеш. Развалины Махастхангарх

Город, основанный в третьем веке до нашей эры, носил название Пундранагара. Его останки были обнаружены археологами недалеко от деревни Махастан. Это один из самых древних памятников городской архитектуры, найденных на территории Южной Азии, археологические работы идут до сих пор. Результат говорит об уникальном смешении культур: исследователям открываются и индуистские храмы, и буддийские святыни, и постройки исламского периода. Посмотреть на раскопки дворцов и могил будет интересно любителям древности, а находки выставлены в местном музее. Забронировать билет до Дакки.

29. Нигерия. Озеро Чад

Озеро Чад расположено в самом сердце Африки, на границе четырех государств — Нигерии, Чада, Нигера и Камеруна. Всемирно известный водоем находится в тектонической впадине и имеет уникальную экосистему. Уровень воды и площадь озера значительно меняются из-за чередования сезонов дождей и засухи и использования местными жителями воды из притока Чада. Еще одна особенность озера — слабая соленость, несмотря на то что водоем расположен в одном из самых засушливых мест в мире. Забронировать билет до Лагоса.

30. Бразилия. Кафедральный собор (Бразилиа)