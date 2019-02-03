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Самолеты не могут приземлиться в Петербург из-за непогоды

Несколько самолетов не могут приземлиться в аэропорт Пулково и кружат в небе над Петербургом. Неблагоприятные метеорологические условия, вызванные снегопадом, который начался утром 3 февраля, затрудняют авиасообщение Северной столицы.

  • Скриншот Flightradar24

По данным интерактивного сервиса Flightradar24, в небе над Петербургом и Ленобластью «зависли» рейсы SZ 203 компании «Сомон Эйр», S715, принадлежащий S7, A4203 авиакомпании «Азимут», SU12 «Аэрофлота» и KC153 компании Air Astana. Таким образом, в Пулково не могут приземлиться самолеты из Душанбе, Ростова-на-Дону, Алма-Аты, Москвы. 

По состоянию на 11 часов утра, задержка рейсов составляет около 20 минут. Снегопад, пришедший в Петербург, стал причиной не только сложного авиасообщения в небе над городом, но и увеличил количество ДТП на дорогах. Региональное отделение МЧС предупреждает петербуржцев о возможном увеличении количества ДТП на дорогах, а также напоминают, что в такую погоду возникает риск повреждений линий электропередачи. 

Напомним, синоптики уверяют, что начало февраля пройдет под знаком неблагоприятных погодных условий. Метель и сильные порывы ветра пришли в Петербург из Финляндии, где сейчас бушует непогода.


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